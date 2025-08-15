RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 30313233

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Укрексiмбанк 3.3 5 7
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
29%
2
2- Погане. Некомпетентне.
14%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
14%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
43%
3
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:39

  aanonimovic594 написав:sens
В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така :P

в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору)
роздрібний є Ощад
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:23

Re: Укрексiмбанк

  aanonimovic594 написав:вище у посиланні на статтю там є відділення на закриття

Знайдіть там Запоріжжя.
  aanonimovic594 написав:В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така :P

Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 12:41

  klug написав:Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.

коли?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 20:36

  24589 написав:
  klug написав:Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.

коли?

Ще до повномаштабного гілка каталася на Ексім-бонусах і билася за відкриття преміальних карток, щоб вигрібати їх максимально. Сімба тоді влаштовувала скринінги та кастинги, бо вважала, що не кожен смерд достойний мати чудо-артефакт навіть за гроші чи депозит. Це був момент її максимального зближення з народом, коли прийшло багато роздрібних клієнтів.
