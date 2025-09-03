aanonimovic594 написав:sens В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору) роздрібний є Ощад
klug написав:Вони вже пробували - на довго їх не вистачило. Матричні принтери не витримують навантаження.
коли?
Ще до повномаштабного гілка каталася на Ексім-бонусах і билася за відкриття преміальних карток, щоб вигрібати їх максимально. Сімба тоді влаштовувала скринінги та кастинги, бо вважала, що не кожен смерд достойний мати чудо-артефакт навіть за гроші чи депозит. Це був момент її максимального зближення з народом, коли прийшло багато роздрібних клієнтів.
aanonimovic594 написав:sens В будь якому разі думаю, що якби вони зайнялись розвитком послуг карт та продуктів для фіз осіб, то був би великий потенціал на розвиток банку, виключно моя думка така
в це треба дуже багато капітальних інвестицій. а вони і так збиткові були, зараз оце на прибуток вийшли. це банк який створбвався для корпа, і прибуток отримує саме від корпа (величезні кредити державному і приватному сектору) роздрібний є Ощад
Ну в цілому іншим банкам вдається іноді поєднувати
Укрексімбанк закриє 12 відділень до кінця року ---------- Банк оптимізує свою мережу та зосереджується на цифрових сервісах і корпоративних клієнтах. До 12 грудня припинять роботу відділення у багатьох містах, зокрема в Києві, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Ізмаїлі, Чугуєві, Кам’янці-Подільському та Мукачеві.
greenozon написав:Укрексімбанк закриє 12 відділень до кінця року ---------- Банк оптимізує свою мережу та зосереджується на цифрових сервісах і корпоративних клієнтах. До 12 грудня припинять роботу відділення у багатьох містах, зокрема в Києві, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Ізмаїлі, Чугуєві, Кам’янці-Подільському та Мукачеві.
greenozon написав:Укрексімбанк закриє 12 відділень до кінця року ---------- Банк оптимізує свою мережу та зосереджується на цифрових сервісах і корпоративних клієнтах. До 12 грудня припинять роботу відділення у багатьох містах, зокрема в Києві, Львові, Кривому Розі, Миколаєві, Ізмаїлі, Чугуєві, Кам’янці-Подільському та Мукачеві.
12 відділень припинять роботу до 12.12... нумерологія якась