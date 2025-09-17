Укрексiмбанк
Додано: Сер 03 вер, 2025 17:35
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
greenozon
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:29
greenozon написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
klug
Додано: Сер 03 вер, 2025 21:45
klug написав:
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
Якщо подивитися на їхні поточні умови депо, то якось інакше це дійсно важко назвати.
Можна назвати експропріація.
nord
Додано: П'ят 05 вер, 2025 23:50
greenozon написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
flysoulfly
Додано: Сер 10 вер, 2025 10:53
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
ia7202
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:29
ia7202 написав:
Заблокували депозитний рахунок і не хочуть деблокувати. Не рекомендую
А причину хоч озвучили?
nord
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:48
flysoulfly написав:
триндець панове!
такого цинічного грабунку в держ-банках я навіть не пригадаю!!!
А "в мінус" будуть списувати чи просто закриють картрахунок?
Похоже на тенденцию переизбытка валюты в банках: еще летом "Прокредит" ввел комиссию с клиента (0,25% в евро и 0,2% в баксах) за дни, когда общая сумма вкладов клиента в каждой из этих валют на текущих и ощадных счетах превышает 50т. евро или баксов
Миша-клиент
Додано: Вів 16 вер, 2025 11:27
nord Почитали цей форум і розблокували. Питання закрите.
ia7202
Додано: Вів 16 вер, 2025 12:20
nord Повторна ідентифікація.
ia7202
Додано: Сер 17 вер, 2025 22:01
На додачу до новини вище про комісію з депо. карток. Якщо раптом хтось думав відкрити депо, щоб її уникнути, то мін. сума депо тепер 100к грн або 10к у валюті.
https://www.eximb.com/ua/bank/press/novyny-banku/zmini-umov-zaluchennyaprolongacii-za-vkladami-fizichnih-osib-15-09-2025.html
klug
