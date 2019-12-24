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Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лют, 2022 10:52
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банкUniversal Bank — український банк, заснований у 1994 у Тернополі. З 2007 працює на всеукраїнському рівні.Інформаційна картка банкуАрхів темиUniversal Bank
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zoawlhxc
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Додано: Вів 15 лют, 2022 11:46
zoawlhxc написав:
гривневая карта вывод р2р есть комиссии или нету? хочу через монобанк стянуть с карты универсал банк
Перевод в ИБ универсала по номеру счету на монокарту был без комиссии.
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Aps
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Додано: Нед 06 бер, 2022 21:43
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
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dim.ua
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Додано: Нед 06 бер, 2022 22:04
dim.ua написав:
З депозитної картки Віза Платінум Універсал банку є можливість без % перерахувати гроші на картку Моно? Якщо так, то як саме?
В ИБ сделать перевод по номеру счета (ИБАН), это пройдет как внутрибанковский перевод, нашару
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Amethyst
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Додано: Суб 16 лип, 2022 00:09
Amethyst
чи є ліміт
на безкоштовний переказ на моно?
В тарифах
такого не бачу
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dim.ua
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