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Universal Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:23
tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Они над вами издеваются
бегите!
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Додано: Нед 02 кві, 2023 02:27
tzeery608 написав:
Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?
Держат только мазохисты.
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