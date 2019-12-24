RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Universal Bank

Universal Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Universal Bank 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:23

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Они над вами издеваются :evil: бегите!
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5767
З нами з: 05.05.21
Подякував: 439 раз.
Подякували: 1114 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 03:27

  tzeery608 написав:Заканчивается депо позвонили с банка предлагают пролонгацию депозита гривна в пределах фонда под 13,5 плюс0,5 % бонус на 12 месяцев интересно форумчане держат там депо ?

Держат только мазохисты. :lol:
nord
 
Повідомлень: 481
З нами з: 25.07.22
Подякував: 20 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 жов, 2023 10:57

Депозит + обмін

Що в банку гарного окрім монобанк і кешбеку на проїздюа в додатку монобанк. Є їх ІБ,є валютні Ощадні. В цьому році обновив гривневу картку. Щось у відділенні для клієнтів саме Універсал є? В Моно закінчення депозит під 12%
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17892
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 28 лют, 2024 12:52

Шановний Клієнте!
Повідомляємо, що з 07.03.2024 р. вступають в дію оновлені тарифи на розрахунково-касове обслуговування фізичних осіб АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК». Змінюються тарифи на переказ коштів, прийом платежів в касі та ін. Докладніше ознайомитись зі змінами можна за посиланням https://bit.ly/3V2e5jP. З повагою, АТ « Універсал Банк».
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17892
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 17:16

Тип: Visa Platinum PrePrinted Chip

як без дзвінка в кц дізнатися тариф картки ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17892
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 10:06

Шановний Клієнте!
Відсьогодні вступає в дію вимога НБУ, що забороняє здійснювати перекази в сумі, що перевищують 150 000 гривень на місяць.
В частині лімітів на переказ Банк вимушений встановити обмеження на користування картками, номер яких починається на 402889. Для таких операцій рекомендуємо користуватися картками Monobank.
Для поповнення рахунку з карток 402889*** використовуйте переказ коштів за реквізитами IBAN, в дистанційному каналі Чат-бот.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17892
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 945 раз.
 
Профіль
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Sense Bank 1 ... 1280, 1281, 1282
WachtAmRhein » Суб 01 січ, 2022 01:45
12815 3462561
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 09:51
Sense Bank
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1230 269886
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2024 05:14
klug

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6870)
01.10.2024 10:15
Universal Bank (16)
01.10.2024 10:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.