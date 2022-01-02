|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 вер, 2025 15:10
його ніколи не було
список
Представники банків
Додано: Чет 11 вер, 2025 19:53
greenozon
мда... хринувато.
бо техподдержка у них полное дерьмо.
в общем в этом банке очень ОПАСНО держать ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА на картах
Додано: П'ят 12 вер, 2025 16:24
Скажите, а есть лимит на сеп в другие банки с додатка? Он же, бесплатный так и остался?
рассматриваю депо на 3 мес.
КЦ неуверенно говорит 50К на ... месяц... Спрашиваю - мол, если принесу депо на 250К, то потом 5 месяцев его выводить безналом? Вопрос поставил его в тупик, ушел совещаться, обещал перезвонить, но доверия мало к ответу, каким бы он ни был
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:00
Re: Юнекс Банк
Ну у Юнекса ліміт типу 50+50
З додатку СЕП і р2р - разом 50К, та окремо 50К стороннім р2р
Туфта якась, а не банка. Які тут депо можна тримати? ))
Додано: П'ят 12 вер, 2025 17:56
После моего разжевывания студенту с КЦ что именно меня интересует, повторного его консультирования со старшими товарищами, студент выдал, что сэп бесплатный и без лимита.
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:28
Re: Юнекс Банк
Перевіряти будете?
Тримайте нас у кугсі. 🧐
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:43
Додано: П'ят 12 вер, 2025 18:56
Банк, як банк
-Був у зоопарку, бачив яка!
-І як як?
-Як, як як!
Так і тут. Банк, як банк. В якості транзитного абсолютно влаштовує: повністю безкоштовне обслуговування, без виконання будь-яких умов, безкоштовний вхід, безкоштовний СЕП на вихід. Єдине на що варто зважати, так це на те, що у вихідні СЕПи не випускає. Проте, в будь-якому випадку, Юнекс - це +100к транзиту за потреби до місячного ліміту.
|