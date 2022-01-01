|
|
|
Юнекс Банк
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 12 гру, 2025 10:03
Я смотрю, это политика банка - кидать клиентов по мелочи. Только они не понимают, что теряют больше, чем получают. Выходит, картой есть смысл пользоваться, только если уверен, что в этот месяц насобираешь 100+ грн КБ. В ином случае, уж лучше альянс
Додано: Пон 15 гру, 2025 15:00
la9 написав:
В августе открыл Смарт. В 20-х числах сентября начал пользоваться. За сентябрь и октябрь суммарно накопил 30+ грн кешбека. За ноябрь - 100+ грн. В начале декабря выплатили КБ только за ноябрь. Спрашиваю - а где КБ за сентябрь-октябрь (30+ грн)? В ответ - а не положено, т.к. выплачивается только от суммы 100 грн! Ссылался на их условия на сайте, где указано, что КБ действует 3 месяца. В ответ - нет, передаем вашу заявку юристам, ждите ответа. Ответа пока что нет. Это такое наглое кидалово от банка из-за 30+ грн или я не прав и КБ менее 100 грн за месяц сгорает?
Ответа не дождался, позвонил сам. Поузнавали - вам отказано в КБ 30+, т.к. карту вы открыли в августе. Мол, 3 месяца прошли. Я говорю - я первую трату сделал 23.09, какие 3 месяца??? Ок, сейчас уточним, перезвоним. В этот раз сами перезвонили, сказали - ок, 30+ КБ будут зачислены на бонусный счет! Я - а почему не на карту, т.к. на 1.12 было более 100 грн только за ноябрь, выплатите тогда и эти на карту. Нет, выплачиваем от 100 грн, накопите, потом выведете.
В общем, подтверждаю свой предыдущий вывод: если не уверен, что за месяц накопишь 100 грн КБ, Юнексом лучше не пользоваться, бо получить суммы менее 100 грн - еще тот квест, который не стоит того
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:29
Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:25
chipmunk написав:
Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
ток в Розе,налили 49к почетному безработному
1
Додано: Нед 28 гру, 2025 09:43
Мизантрóп написав: chipmunk написав:
Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
ток в Розе,налили 49к почетному безработному
А в самому Юнексі кредитки вже були якісь у вас в цей момент? І якщо так, то з яким лімітом?
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:34
1finanсier написав: Мизантрóп написав: chipmunk написав:
Розеткова карта в додатку Юнекса м.б., чи твльки в розетковому?
ток в Розе,налили 49к почетному безработному
А в самому Юнексі кредитки вже були якісь у вас в цей момент? І якщо так, то з яким лімітом?
не,ток депо рік тому 200к
1
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:04
З 06.02.2026 змінюється вартість інформування про рух коштів за карткою. Вона становитиме 39 грн/міс. Усі інші вартості залишаються без змін.
Я правильно зрозумів, що це тепер ОБОВ'ЯЗКОВИЙ платіж, і інформування відключити не можна?
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:09
За замовчуванням опцію відключено. Підключення через КЦ
Додано: Сер 07 січ, 2026 20:14
Solar_simfi написав:
За замовчуванням опцію відключено. Підключення через КЦ
У меня включено сейчас почему-то. И ХЗ, как выключить потому, что переключение ползунка требует ввода кода из SMS, которое не приходит. Сейчас включено на 25 грн. Ну будет на 39...
3
8
1
