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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 161162163164

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Юнекс Банк 2.9 5 28
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
32%
9
2- Погане. Некомпетентне.
11%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
6
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: П'ят 12 чер, 2026 21:50

Navegantes

Таке смс мені прийшло 20 травня.

Зображення

Одночасно так відображалося у застосунку.

Зображення

А тепер показує так.

Зображення
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 05:24

[quote="5963191:lloydbanksua"]

Таке смс мені прийшло 20 травня.

З іграми в банках з кред.лімітами краще перестраховуватися. І напевно краще було заплатити ті 600 грн мін платежу(невеликі гроші, плюс ви ж їх не втрачаєте, а вони йдуть на погашення основного боргу) а потім вже розбиратися що і як.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 06:05

  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:

Таке смс мені прийшло 20 травня.

З іграми в банках з кред.лімітами краще перестраховуватися. І напевно краще було заплатити ті 600 грн мін платежу(невеликі гроші, плюс ви ж їх не втрачаєте, а вони йдуть на погашення основного боргу) а потім вже розбиратися що і як.

Это сейчас уже понятно, лучше бы заплатил (но снова таки вопрос: за что?), но когда видно в приложении, что у тебя все заплачено (т.к. только первый месяц льготного периода и омп не может быть в принципе), то не рассчитываешь, что дойдет до такого маразма.
Это вся ситуация лишь пример сообществу, насколько конченый юнекс банк.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 10:54

  lloydbanksua написав:
  1finanсier написав:
  lloydbanksua написав:

Таке смс мені прийшло 20 травня.

З іграми в банках з кред.лімітами краще перестраховуватися. І напевно краще було заплатити ті 600 грн мін платежу(невеликі гроші, плюс ви ж їх не втрачаєте, а вони йдуть на погашення основного боргу) а потім вже розбиратися що і як.

Это сейчас уже понятно, лучше бы заплатил (но снова таки вопрос: за что?), но когда видно в приложении, что у тебя все заплачено (т.к. только первый месяц льготного периода и омп не может быть в принципе), то не рассчитываешь, что дойдет до такого маразма.
Это вся ситуация лишь пример сообществу, насколько конченый юнекс банк.


Я б написав офіційного листа з КЕП до банку, виклавши всю хронологію подій, додавши скріншоти. На них чітко видно, що у застосунку був збій.
Також я звернув би увагу на хронологію повідомлень від банку. Якщо у клієнта в поточному місяці є ОМП, який має бути сплачений до 25-го числа, банк повідомляє про це 01-го числа. Натомість 20/05 банк пише про несплату ОМП, хоча у клієнта ще є час до 25/05, а насправді в поточному місяці ОМП не має бути, так як станом на кінець квітня у клієнта взагалі була відсутня заборгованість.
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 чер, 2026 18:56

Navegantes, это все очевидно, что был сбой (но не для банка), только они это взяли "в работу", и не мешает мне портить историю в УБКИ и постоянно надоедать звонками о погашении задолженности.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Вів 16 чер, 2026 07:31

Вчера полностью погасил кредитку, сегодня обновилось убки, как ничего и не было по просрочке.
Но сама ситуация показала, что банк самого низшего сорта и не может справиться с простейшей задачей, поддержка дно и такое впечатление, что какой-либо коммуникации между внутренними отделами нет, в частности, служба поддержка клиентов, IT поддержка приложения и отдел работы с просроченной задолженностью никак не взаимодействуют между собой.
Поэтому легче сделать крайним клиента.
В общем, будьте осторожны, коллеги.
lloydbanksua
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