Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...

Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27
Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26
А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:52
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