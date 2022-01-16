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Як увімкнути сповіщення про
повітряну тривогу від Google...

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27

Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
dassault4257
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26

А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
njynja
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:52

  njynja написав:А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень

тре вмикнути
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:31

Як увімкнути сигнал повітряної тривоги?
chepurna614
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