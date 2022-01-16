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Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27
Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
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dassault4257
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Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26
А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
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njynja
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Додано: Пон 16 тра, 2022 12:52
njynja написав:
А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
тре вмикнути
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Мизантрóп
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Додано: Пон 27 чер, 2022 22:31
Як увімкнути сигнал повітряної тривоги?
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chepurna614
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Додано: Пон 04 лип, 2022 11:44
Как её подключить
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pprokopec2010aaa
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Додано: Чет 07 лип, 2022 15:57
Приходит оповещение без звука хотя весь звук включен
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kramatorchanin79
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