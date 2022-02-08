Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
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Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27
Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
Android 5-12: Location > Location Services > Ukraine air raid alert
Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26
А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
Додано: Пон 16 тра, 2022 12:52
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:52
Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google
Настройки - Пароли и безопасность - Месоположение - Сповіщення про повітряні тривоги в Україні
Додано: Чет 25 сер, 2022 20:15
Re: Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google
Треба надати доступ до геоданих застосунку Google Play Services (Сервіси Google Play).
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