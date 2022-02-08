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Як увімкнути сповіщення про
повітряну тривогу від Google...

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 03 тра, 2022 17:27

Як увімкнути
Android 12: Settings > Safety & emergency > Ukraine air raid alerts
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dassault4257
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 11:26

А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень
njynja
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Повідомлення Додано: Пон 16 тра, 2022 12:52

  njynja написав:А чому зараз повідомлення не приходять, уже тиждень мабуть, немає сповіщень

тре вмикнути
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 22:31

Як увімкнути сигнал повітряної тривоги?
chepurna614
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 11:44

Как её подключить
pprokopec2010aaa
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 15:57

Приходит оповещение без звука хотя весь звук включен
kramatorchanin79
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:52

Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google

Настройки - Пароли и безопасность - Месоположение - Сповіщення про повітряні тривоги в Україні
bubnovu196924
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Повідомлення Додано: Нед 21 сер, 2022 16:51

Два рази було сповіщення всього з початку війни...
lilia4rever
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 20:15

Re: Як увімкнути сповіщення про повітряну тривогу від Google

Треба надати доступ до геоданих застосунку Google Play Services (Сервіси Google Play).
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