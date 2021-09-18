Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення РФ до України.
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Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського мистецтва
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Додано: Сер 16 бер, 2022 18:06
Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського...
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Дивися повний текст
Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського мистецтва
Додано: Сер 16 бер, 2022 18:06
руzкое искусство? Это просто депрессивная ненависть!
Пушкин - эфиопом был!
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