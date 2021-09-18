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Sotheby's та Christie's
скасовують аукціони російського...

Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2022 18:06

Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського...

Пропонуємо до обговорення:
Аукціонні будинки Sotheby's та Christie's скасовують заплановані на червень торги російським мистецтвом на тлі вторгнення РФ до України.

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Sotheby's та Christie's скасовують аукціони російського мистецтва
R2
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