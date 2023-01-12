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ВАКС схвалив конфіскацію
активів російського депутата

ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:01

ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата

Пропонуємо до обговорення:
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів.

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ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:01

ушлый депутат
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 22:43

В чому прикол писати без призвища?
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