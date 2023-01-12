Колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила адміністративний позов Міністерства юстиції України до російського депутата щодо конфіскації його активів.
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ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
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Додано: Пон 27 бер, 2023 20:01
ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
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Дивися повний текст
ВАКС схвалив конфіскацію активів російського депутата
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