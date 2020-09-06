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Leroy Merlin відключив
корпоративний зв’язок...

Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 12:58

Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок...

Пропонуємо до обговорення:
Мережа Leroy Merlin, що входить до французької групи Adeo, відключила своїх українських співробітників від корпоративного зв’язку.

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Leroy Merlin відключив корпоративний зв’язок українському офісу
R2
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французики и ашан, и вертоленосцы, и оружие в росию продают с 2014года и не собираются терять деньги
sundaytvgood
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Крысы всегда есть и будут.
konjkov_il29
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