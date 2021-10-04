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СБУ відкрила справу проти
«Харківгазу», який відключив...

СБУ відкрила справу проти «Харківгазу», який відключив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:43

СБУ відкрила справу проти «Харківгазу», який відключив...

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти АТ "Харківгаз", яке на початку жовтня під виглядом ремонтних робіт відключило від газу село Благодатне Харківської області.

Дивися повний текст СБУ відкрила справу проти «Харківгазу», який відключив від газу ціле село.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 жов, 2021 11:43

Это не СБУ, это какая то пародия.
Igorten
 
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