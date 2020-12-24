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Швейцарський Dukascopy Bank допомагає росіянам «оминати»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 17 бер, 2022 16:01
Пропонуємо до обговорення:
У Швейцарії є банк Dukascopy, який дозволяє росіянам оминати санкції. Фінустанова відкриває мультивалютні віртуальні картки Visa та Mastercard. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Дивися повний текст Швейцарський Dukascopy Bank допомагає росіянам «оминати» санкції
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Додано: Чет 17 бер, 2022 16:01
Фізик, а насправді агент ФСБ приїхав і "спав", доки не з'явилась "тема".
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daonet
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