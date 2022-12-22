Кожен з нас стикався з ситуаціями, коли навіть ретельно спланований бюджет виходить з-під контролю.
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Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними
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Додано: Нед 02 лют, 2025 14:51
Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово...
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Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово стабільними
Додано: Нед 02 лют, 2025 15:00
Re: Як Moneyveo допомагає молодим парам залишатися фінансово
и ниже:
да, очень выручает
просто взять мобилу в кредит под процентов 40, или за счет овердрафта, Антон, видимо, не мог
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