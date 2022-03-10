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росія відмовилася оголошувати
дефолт і заплатила...

росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:54

росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство фінансів Росії заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн. доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано.

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росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 18:55

Смерть кацопі2рам!!
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Модератори: Ірина_, Модератор

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