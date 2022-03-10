Міністерство фінансів Росії заявило, що його розпорядження про виплату відсотків у розмірі 117 млн. доларів за двома купонами єврооблігацій було виконано.
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росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою
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Додано: Чет 17 бер, 2022 18:54
росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила...
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Дивися повний текст
росія відмовилася оголошувати дефолт і заплатила за облігаціями валютою
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