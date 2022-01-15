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Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф...
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:19
Пропонуємо до обговорення:
Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з рф про розрахунки у рублях та рупіях - це дозволить торгувати з росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.
Дивися повний текст Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф в обхід західних санкцій – FT
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R2
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Додано: Чет 17 бер, 2022 21:20
Лечится простым отключением Индии от интернета))
Ну и наложением санкций))
А то смотрю некоторые строй держать могут))
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straponesa
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