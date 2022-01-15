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Рубль-рупія: Індія збирається
купувати енергоносії у рф...

Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:19

Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф...

Пропонуємо до обговорення:
Центробанк Індії веде первинні консультації щодо угоди з рф про розрахунки у рублях та рупіях - це дозволить торгувати з росією після того, як санкції обмежили механізми міжнародних платежів.

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Рубль-рупія: Індія збирається купувати енергоносії у рф в обхід західних санкцій – FT
R2
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Повідомлення Додано: Чет 17 бер, 2022 21:20

Лечится простым отключением Индии от интернета))
Ну и наложением санкций))
А то смотрю некоторые строй держать могут))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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