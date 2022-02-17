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Як українським біженцям
отримати COVID-сертифікат...

Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:36

Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат...

Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці повинні пам'ятати, що для відвідування громадських закладів у Європі їм може знадобитися доказ від вакцинації від COVID-19.

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Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат у країнах Європи
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:36

Название не совсем соответствует теме. Темя должна быть "Как привиться", а не как получить сертификат.
gretzky_vic
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Модератори: Ірина_, Модератор

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