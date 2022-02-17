Українські біженці повинні пам'ятати, що для відвідування громадських закладів у Європі їм може знадобитися доказ від вакцинації від COVID-19.
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Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат у країнах Європи
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:36
Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат...
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Дивися повний текст
Як українським біженцям отримати COVID-сертифікат у країнах Європи
Додано: П'ят 18 бер, 2022 01:36
Название не совсем соответствует теме. Темя должна быть "Как привиться", а не как получить сертификат.
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