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Відсьогодні в Україні
знижуються ціни на пальне

Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:14

Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне

Пропонуємо до обговорення:
Сьогодні, 18 березня, набувають чинності урядові рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.

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Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:14

Сначала донали с 28-30 до 45-49, а потом отменили акцизы(про которые разговоры были еще до войны), в итоге слава яйцам оно стало типа 35, но это обычный бенз, а воги и окко так и будут лупить 45-49 за свои супер-нано
billybons1980
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Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:49

  billybons1980 написав:Сначала донали с 28-30 до 45-49, а потом отменили акцизы(про которые разговоры были еще до войны), в итоге слава яйцам оно стало типа 35, но это обычный бенз, а воги и окко так и будут лупить 45-49 за свои супер-нано

Его начали продавать в принудительном порядке? :shock:
_hunter
 
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