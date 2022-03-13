Сьогодні, 18 березня, набувають чинності урядові рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7%.
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Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
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Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:14
Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
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Відсьогодні в Україні знижуються ціни на пальне
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:14
Сначала донали с 28-30 до 45-49, а потом отменили акцизы(про которые разговоры были еще до войны), в итоге слава яйцам оно стало типа 35, но это обычный бенз, а воги и окко так и будут лупить 45-49 за свои супер-нано
Додано: П'ят 18 бер, 2022 10:49
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