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LG Electronics припиняє
поставки до росії

LG Electronics припиняє поставки до росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 12:47

LG Electronics припиняє поставки до росії

Пропонуємо до обговорення:
Корейська компанія LG Electronics повідомила про припинення поставок у росію. Заявила про підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги.

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LG Electronics припиняє поставки до росії
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