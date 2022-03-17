Корейська компанія LG Electronics повідомила про припинення поставок у росію. Заявила про підтримку зусиль з надання гуманітарної допомоги.
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LG Electronics припиняє поставки до росії
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Додано: Суб 19 бер, 2022 12:47
LG Electronics припиняє поставки до росії
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Дивися повний текст
LG Electronics припиняє поставки до росії
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