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У нас немає задачі обмежити
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У нас немає задачі обмежити кількість охочих отримати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:39

У нас немає задачі обмежити кількість охочих отримати...

R2
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:39

10 днів минуло як подав заявку, а грошей все й немає, розводняк чи кидалово як завжди в Україні продовжується??((((
kovalyurij81
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Повідомлення Додано: Суб 19 бер, 2022 22:48

Есть огрогичения. Человек из бородянки. Плотил надотил налоги. И не может получить эту помощь. Всем без без каких либо условий.Я тоже из бородянки и работу потеряла и не пропускает система.
okolesnik022
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Модератори: Ірина_, Модератор

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