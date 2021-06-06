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Змінюйте разом з
нами на Cryptex.net

Змінюйте разом з нами на Cryptex.net
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 01:00

Змінюйте разом з нами на Cryptex.net

Пропонуємо до обговорення:
Cryptex є міжнародним торговим майданчиком. Обмінюйте біткоїни на долари та рублі на криптовалютній біржі Cryptex за вигідним курсом без ідентифікації та довгих реєстрацій.

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Змінюйте разом з нами на Cryptex.net
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 01:00

Заберіть цю статтю! Вона для росіян з їх говнорублём
coxa217
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