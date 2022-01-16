Українські митники на Закарпатті "не помітили" 28 млн $ і 1.3 млн €, які вивозили з України.
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Закарпатські митники \"не помітили\" близько $30 мільйонів, які вивозили з України
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:51
Закарпатські митники "не помітили" близько $30...
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Дивися повний текст
Закарпатські митники \"не помітили\" близько $30 мільйонів, які вивозили з України
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