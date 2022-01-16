Українські митники на Закарпатті "не помітили" 28 млн $ і 1.3 млн €, які вивозили з України.
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Закарпатські митники \"не помітили\" близько $30 мільйонів, які вивозили з України
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Додано: Пон 21 бер, 2022 11:51
Закарпатські митники "не помітили" близько $30...
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Закарпатські митники \"не помітили\" близько $30 мільйонів, які вивозили з України
Додано: Пон 21 бер, 2022 14:10
СМИ: жена экс-депутата Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая задекларировала $28 млн и €1,3 млн при въезде на территорию Венгрии.
В то время как при пересечении украинской границы никакие средства задекларированы не были. Закарпатские таможенники якобы просто «не заметили» свыше 200 кг (!) денег в чемоданах.
По информации «Украинской правды», ГБР уже открыло уголовное производство об инциденте на украинской таможне о незаконном перемещении крупной суммы.
Отметим, что Игорь Котвицкий – бывший нардеп от «Народного фронта». Его называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
Додано: Пон 21 бер, 2022 21:08
Ну хоть снйчас то можна с этими уродами "по законам военного времени"??
Додано: Пон 21 бер, 2022 21:32
Re: Закарпатські митники
Займите мне очередь завтра.
Додано: Пон 21 бер, 2022 22:46
Вони і суркіса пропустили з 17 міліонами євро. І при тому,це таж зміна. Прив'язати їх з голуб дупою на кордоні а потім на кіл посадити. Якщо наш Президент не може нічого зробити з ними,то ми самі прийдемо і зітремо їх в порох!!!
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