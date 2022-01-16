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Закарпатські митники "не
помітили" близько $30...

Закарпатські митники "не помітили" близько $30...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:51

Закарпатські митники "не помітили" близько $30...

Пропонуємо до обговорення:
Українські митники на Закарпатті "не помітили" 28 млн $ і 1.3 млн €, які вивозили з України.

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Закарпатські митники \"не помітили\" близько $30 мільйонів, які вивозили з України
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 11:52

Ну так - "все для фронта, все для победы"....
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 12:54

Розстріляти тварюк, нах..єр!
nikatrunko573
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 14:10

СМИ: жена экс-депутата Игоря Котвицкого Анастасия Котвицкая задекларировала $28 млн и €1,3 млн при въезде на территорию Венгрии.

В то время как при пересечении украинской границы никакие средства задекларированы не были. Закарпатские таможенники якобы просто «не заметили» свыше 200 кг (!) денег в чемоданах.

По информации «Украинской правды», ГБР уже открыло уголовное производство об инциденте на украинской таможне о незаконном перемещении крупной суммы.

Отметим, что Игорь Котвицкий – бывший нардеп от «Народного фронта». Его называют бизнес-партнером экс-министра внутренних дел Арсена Авакова.
billybons1980
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:08

Ну хоть снйчас то можна с этими уродами "по законам военного времени"??
sialeks
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 21:32

Re: Закарпатські митники

https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-per ... 88437.html
Займите мне очередь завтра.
wadimk
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 22:46

Вони і суркіса пропустили з 17 міліонами євро. І при тому,це таж зміна. Прив'язати їх з голуб дупою на кордоні а потім на кіл посадити. Якщо наш Президент не може нічого зробити з ними,то ми самі прийдемо і зітремо їх в порох!!!
finuser504
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Повідомлення Додано: Вів 22 бер, 2022 01:31

Ну, а как еще вывезти деньги подальше от войны ? Оставить в доме/квартире что бы Орки сожгли ?
gretzky_vic
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