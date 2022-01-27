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Посівна у воєнний час: бюрократію щодо насіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 бер, 2022 17:28
Пропонуємо до обговорення:
«За останні два дні видав низку наказів для забезпечення посівної кампанії-2022, а уряд ухвалив відповідні ухвали», — повідомив Лещенко в Telegram.
Дивися повний текст Посівна у воєнний час: бюрократію щодо насіння спростять, військовозобов'язаних бронюватимуть для робіт
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Додано: Пон 21 бер, 2022 17:28
А як забронювати односібника
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