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Посівна у воєнний час:
бюрократію щодо насіння...

Посівна у воєнний час: бюрократію щодо насіння...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:28

Посівна у воєнний час: бюрократію щодо насіння...

Пропонуємо до обговорення:
«За останні два дні видав низку наказів для забезпечення посівної кампанії-2022, а уряд ухвалив відповідні ухвали», — повідомив Лещенко в Telegram.

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Посівна у воєнний час: бюрократію щодо насіння спростять, військовозобов'язаних бронюватимуть для робіт
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 бер, 2022 17:28

А як забронювати односібника
artemnevzorov28
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