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У росії вироблятимуть
власну Coca-Cola

У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:44

У росії вироблятимуть власну Coca-Cola

Пропонуємо до обговорення:
У росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з рф через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.

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У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 11:45

Интересно как она будет называться? Наверное vova-vova.🤣
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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