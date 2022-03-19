У росії вирішили замінити Coca-Cola, яка пішла з рф через війну в Україні. Вітчизняний аналог відомої газованої води вироблятимуть на Ямалі.
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У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
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Додано: Сер 23 бер, 2022 11:44
У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
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У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
Додано: Суб 26 бер, 2022 03:55
Re: У росії вироблятимуть власну Coca-Cola
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