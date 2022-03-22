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Nestlé призупиняє роботу
двох брендів у росії

Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 15:55

Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії

Пропонуємо до обговорення:
Швейцарська компанія Nestlé призупиняє роботу брендів KitKat та Nesquik у росії. Але повністю з російського ринку компанія не йде.

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Nestlé призупиняє роботу двох брендів у росії
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