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Уряд виділив 10 млрд гривень
на щомісячні виплати...

Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:46

Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в постанові від 20 березня 2022 р. № 332.

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Уряд виділив 10 млрд гривень на щомісячні виплати біженцям: хто отримає
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 17:46

Хорошая помощь но,как быть тем кто в своем городе остался без работы ,без средств существования,с двумя (и более )детьми, государство о таких не хочет позаботиться?! Меня волнует вопрос, когда это все закончится, когда мы сможем выйти на работу,а пока в Украине такое творится и мы без средств,чем кормить наших детей?!
reciffob
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Модератори: Ірина_, Модератор

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