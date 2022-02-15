Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави.
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Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 23 бер, 2022 18:56
Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що...
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Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати
Додано: Сер 23 бер, 2022 18:56
Отдайте эти пайки нуждающимся людям которые остались без крова сидящие в подвалах ,
Додано: Сер 23 бер, 2022 22:55
Все таки не понятно, кто сможет получить эту помощь, каков принцип получения и где нужно будет получать.
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