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Українцям почнуть безкоштовно
роздавати продукти: що...

Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:56

Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що...

Пропонуємо до обговорення:
Деяких українців безкоштовно забезпечуватимуть продуктами від держави.

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Українцям почнуть безкоштовно роздавати продукти: що входить у набір та де його можна отримати
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 18:56

Отдайте эти пайки нуждающимся людям которые остались без крова сидящие в подвалах ,
pavlukova594
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Повідомлення Додано: Сер 23 бер, 2022 22:55

Все таки не понятно, кто сможет получить эту помощь, каков принцип получения и где нужно будет получать.
irish_sysoeva
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 08:08

А где можно будет получить ?
rtyiodghj
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 11:01

а где информация: когда, где, во сколько, кому?!!!
maxim4009
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 18:35

Где можно получить помощь?
levcenkoinna26
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 19:50

Так же есть люди которым не выплатили зарплату и уволили. Им тоже хочется кушать. Где можно им получить этот пайек?
tanyazhuro76
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 21:48

Что получат люди которые в оккупации по 3 недели сидят? Сделайте для этих людей, хоть что-то 🙏💛💙
lutcenkoulia1
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 22:54

Как можно получить помощь для инвалида, который не ходит, и для себя ,временно не работающему, месяц сижу дома, где обеспечить себя продуктами?
tenludmila853
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 23:25

Я од.мать из Одессы, осталась без работы, обращалась неоднократно за гуманитарной помощью в териториальные центры, но так и не перезвонили....говорят как только что то будет мы вам сообщим! Уже две недели сообщают! А что нам есть всё это время! Тьфу!!! Врут!
gpyavchikg
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