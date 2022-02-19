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Українці купують вживані
авто: як війна вплинула на...

Українці купують вживані авто: як війна вплинула на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 03:16

Українці купують вживані авто: як війна вплинула на...

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалісти з сайту auto.ria.com розповіли про ситуацію на авторинку зараз.

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Українці купують вживані авто: як війна вплинула на вартість автомобілів
R2
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