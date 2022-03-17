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Австрійська OMV відмовилася
платити за російський газ...

Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:52

Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ...

Пропонуємо до обговорення:
На тлі повномасштабного вторгнення російських військ на територію України австрійська компанія OMV відмовилася оплачувати російський газ рублями, як того захотів президент країни-окупанта володимир путін.

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Австрійська OMV відмовилася платити за російський газ рублями
R2
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Повідомлення Додано: Чет 24 бер, 2022 15:53

Чудово! Хрєн путіну, а не оплата в рублях
fishman
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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