Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів.
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Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 24 бер, 2022 20:47
Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям...
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Польща, Словаччина та Угорщина дозволили українцям працювати на території своїх країн без додаткових дозволів
Додано: Чет 24 бер, 2022 20:47
Толку з тих спрощень, якщо чоловіки 18-60 невиїзні, а жінки зараз із дітьми і їм не до роботи. Чоловіки могли би працювати за кордоном і пересилати додому валюту, підтримуючи свої сім'ї та економіку України. А натомість вони сидять вдома, роботи немає, проїдають останні заощадження і створюють навантаження на інфраструктуру України. Геніальне рішення, пане Найвеличніший.
Додано: П'ят 25 бер, 2022 05:43
Дома работы полно, обращайтесь в ТрО, военкомат, волонтерские центры.
Додано: Вів 01 лис, 2022 17:22
Если у меня есть Пейс для работы в Польше могу ли я работать в Венгрии?
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