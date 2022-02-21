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Biedronka, Zabka, Lidl:
скільки коштують продукти у...

Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:36

Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у...

Пропонуємо до обговорення:
Українці шукають прихистку від війни за кордоном. Чимало біженців уже перебралися до Польщі та оселилися там на певний час.

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Biedronka, Zabka, Lidl: скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 14:36

Покажите мне говяжью вырезку за 9 злотых?! Она 49-60 стоит, масло растительное от 7-11 злотых, корма для животных от 0 зл. за 1 кг.
kolevna72
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