Про це йдеться у заяві компанії.
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«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:20
«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний...
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«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень
Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:20
Помню пару лет назад говорили что четырехдневка это будущее к которому нужно стремится))
Вот оно и наступило))
Додано: Суб 26 бер, 2022 01:15
straponesa, так всё логично. Доказано же, что при четырёхдневке эффективность возрастает. Теперь смогут больше вёдер выпускать.
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