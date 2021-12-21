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«АвтоВАЗ» переведе всіх
співробітників на чотириденний...

«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:20

«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у заяві компанії.

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«АвтоВАЗ» переведе всіх співробітників на чотириденний робочий тиждень
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 23:20

Помню пару лет назад говорили что четырехдневка это будущее к которому нужно стремится))
Вот оно и наступило))
straponesa
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Повідомлення Додано: Суб 26 бер, 2022 01:15

straponesa, так всё логично. Доказано же, что при четырёхдневке эффективность возрастает. Теперь смогут больше вёдер выпускать.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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