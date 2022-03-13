RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чоловіки виїхали, роботи
для жінок немає: на яких...

Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37

Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких...

Пропонуємо до обговорення:
Польські підприємства відчувають брак чоловічої робочої сили. Найбільше потерпають будівельна та автомобільна галузь, важка промисловість та оборонний сектор.

Дивися повний текст
Чоловіки виїхали, роботи для жінок немає: на яких працівників є дефіцит у Польщі
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 97628
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 07:37

Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины. Сидим без денег и без работы. Пишите везде в комментах топ-менеджменту страны в Твиттере/Фейсбук, что бы открыли границу
oknerbob
Аватар користувача
 
Повідомлень: 47
З нами з: 28.05.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:17

  oknerbob написав:Мужчины не уехали, а их тупо не выпускают из Украины.

Внимательнее читаем:
Нині з країни додому повернулися більше 285 тис. громадян України, більшість з них чоловіки. Нового притоку чоловічої робочої сили немає, що відразу відбилося на ринку праці.

мужчины _из Польши_ выехали -- свою Родину защищать.
_hunter
 
Повідомлень: 6459
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:20

Вчи українську!!! Знадобиться після війни!
bobo
 
Повідомлень: 320
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 08:47

oknerbob, скоро у вас на рассеи введут выездные визы, тогда и покачаете права
egorlova987
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29
З нами з: 03.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 19:13

Так оно и есть, мужики сидят без работы у нас на родине, а за границу не выпускают и получается замкнутый круг и в армию не подготовленных не берут пока, вот и сидим ждём погоды от моря..
vraksha713
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 27.03.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:03

  vraksha713 написав:Так оно и есть, мужики сидят без работы у нас на родине, а за границу не выпускают и получается замкнутый круг и в армию не подготовленных не берут пока, вот и сидим ждём погоды от моря..

Увы, но берут. Причем иногда берут тех, кто продолжал работать и платить налоги...
Так что если с деньгами/работой проблемы -- таки стоит попроситься в армию.
_hunter
 
Повідомлень: 6459
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У нас немає задачі обмежити кількість охочих отримати... 1, 2
R2 » Суб 19 бер, 2022 22:39
11 2399
Переглянути останнє повідомлення
Нед 20 бер, 2022 08:29
lesyaperegyda
На західних кордонах черг на виїзд із України майже немає
R2 » Пон 14 бер, 2022 11:06
1 457
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 бер, 2022 11:06
statkevich_a
Ситуація на західному кордоні: черг немає майже ніде
R2 » Нед 13 бер, 2022 14:27
5 1195
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 бер, 2022 21:25
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.