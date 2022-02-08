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Гендиректор "Ашан" заявив,
що компанія не піде з...

Гендиректор "Ашан" заявив, що компанія не піде з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 бер, 2022 11:58

Гендиректор "Ашан" заявив, що компанія не піде з...

Пропонуємо до обговорення:
Генеральний директор французької мережі супермаркетів "Ашан" Ів Клод відповів на заклик президента України Володимира Зеленського піти з російського ринку. Компанія не має наміру виконувати це прохання.

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Гендиректор \"Ашан\" заявив, що компанія не піде з російського ринку через війну в Україні
R2
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