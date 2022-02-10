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У Rozetka проблеми з бізнесом.
Чечоткін розповів, що...

У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:28

У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook розповів про те, як його бізнес виживає у війну.

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У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:28

Ви молодці, молюсь за Вас. З Вами, Ненька наша, тільки сильніша. Героям слава! Не опускайте руки бізнесмен Чечеткін, в сильних духом і бізнес вистоїть. Україна з Вами
pasichniukvolodymyr
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:33

«Зараз найголовніша складність для бізнесу Rozetkа — це близькість бойових дій до Києва та величезний брак людей для обробки замовлень. Люди бояться опинитися під обстрілом на складах, а багато наших співробітників живуть у безпосередній близькості до лінії фронту і не можуть безпечно діставатися до роботи. Для покращення ситуації ми будуємо бомбосховища біля наших складів, а також запускаємо нові та нові маршрути для доставки людей з інших місць, які менш страждають через військові дії», — розповів Чечоткін.

С одной стороны -- проблемы понятны. С другой стороны: а не проще ли просто склад куда-нить во Львов перенести временно? -- всеравно большая часть заказов сейчас на ЗУ идет...
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