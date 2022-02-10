Співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін у Facebook розповів про те, як його бізнес виживає у війну.
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У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:28
У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що...
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У Rozetka проблеми з бізнесом. Чечоткін розповів, що відбувається
Додано: Пон 28 бер, 2022 11:28
Ви молодці, молюсь за Вас. З Вами, Ненька наша, тільки сильніша. Героям слава! Не опускайте руки бізнесмен Чечеткін, в сильних духом і бізнес вистоїть. Україна з Вами
Додано: Пон 28 бер, 2022 12:33
С одной стороны -- проблемы понятны. С другой стороны: а не проще ли просто склад куда-нить во Львов перенести временно? -- всеравно большая часть заказов сейчас на ЗУ идет...
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