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На двох стільцях: залишившись
у рф, Nestlé хоче...

На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:56

На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче...

Пропонуємо до обговорення:
В компанії не вважають, що війна в Україні - це не привід для того, що піти з російського ринку.

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На двох стільцях: залишившись у рф, Nestlé хоче заробляти й в Україні (список брендів)
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