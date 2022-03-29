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Зелена картка: все що потрібно
знати при виїзді за кордон

Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:46

Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон

В програмі вебінару:

📌 Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна;
📌 Електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ;
📌 Які документі потрібні для оформлення Зеленої карті?
📌 Що вигідніше: придбати Зелену картку в Україні чи поліс страхування Автоцивілки в Європі;
📌 Безкоштовне страхування для українців в Європі міф чи реальність?
📌 Як купити Зелену картку онлайн, на який термін, скільки коштує;
📌 Що робити при настанні страхової події за кордоном.

Коли: 01 квітня (п'ятниця), о 17 годині

Тривалість: 1 година

Вартість: Безкоштовно за умови реєстрації
Ірина_
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