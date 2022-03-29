Зелена картка: все що потрібно знати при виїзді за кордон

📌 Що таке Зелена картка і навіщо вона потрібна;
📌 Електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ;
📌 Які документі потрібні для оформлення Зеленої карті?
📌 Що вигідніше: придбати Зелену картку в Україні чи поліс страхування Автоцивілки в Європі;
📌 Безкоштовне страхування для українців в Європі міф чи реальність?
📌 Як купити Зелену картку онлайн, на який термін, скільки коштує;
📌 Що робити при настанні страхової події за кордоном.
Коли: 01 квітня (п'ятниця), о 17 годині
Тривалість: 1 година
Вартість: