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Як отримати реквізити
картки для зарахування...

Як отримати реквізити картки для зарахування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44

Як отримати реквізити картки для зарахування...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в банку.

Дивися повний текст
Як отримати реквізити картки для зарахування SWIFT-переказів в Приват24
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:44

А почему обязательно гривневую? Там и валютные карты и счета в списке есть, если их валюта совпадает с валютой ожидаемого перевода. Входящий валютный SWIFT таки запретили?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:28

  moveton написав:А почему обязательно гривневую?

Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:33

  _hunter написав:Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.

И? Там так и есть: выбираешь валюту, потом выбираешь карту. Как из того, что в начале выбираешь валюту, следует, что из предложенных вариантов нужно выбирать исключительно гривневую? Почему исключительно карту - это ладно: потому, что заголовок "Як отримати реквізити картки", а про реквизиты текущего счёта можно отдельную статью опубликовать. Но гривневую-то почему?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:39

  moveton написав:
  _hunter написав:Потому, что:
Потрібно виберіти валюту отримання переказу.

И? Там так и есть: выбираешь валюту, потом выбираешь карту. Как из того, что в начале выбираешь валюту, следует, что из предложенных вариантов нужно выбирать исключительно гривневую? Почему исключительно карту - это ладно: потому, что заголовок "Як отримати реквізити картки", а про реквизиты текущего счёта можно отдельную статью опубликовать. Но гривневую-то почему?

Не _выбираешь_, а _выберетаешь_.
Следует из того то, что вопрос нужно задавать первоисточнику -- тут:
https://www.facebook.com/privatbank/pos ... 1678194154
-- в коментах.
_hunter
 
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