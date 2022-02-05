Перший заступник голови виконавчого комітету СНД Леонід Анфімов вважає, що «епоха долара закінчилася».
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«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити валютою для розрахунків у СНД
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Додано: Сер 30 бер, 2022 14:25
«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити...
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«Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити валютою для розрахунків у СНД
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:38
Re: «Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити..
такие новости даже не надо обсуждать - слишком много бреда генерится у обиженных
Додано: Сер 30 бер, 2022 14:45
Re: «Епоха долара закінчилася»: Юань запропонували зробити..
Треба помітку "Гумор", як зробили "реклама", щоб хто бува не сприйняв всерйоз
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