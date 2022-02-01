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ДБР ініціює націоналізацію
майна бізнесменів з рф та...

ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 17:48

ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та...

Пропонуємо до обговорення:
Державне бюро розслідувань ініціювало націоналізацію майна бізнесменів із росії та білорусі на понад 260 мільйонів гривень.

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ДБР ініціює націоналізацію майна бізнесменів з рф та білорусі на понад 260 мільйонів
R2
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